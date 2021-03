ममता बनर्जी बोलीं- गुड बाय BJP, शुभेंदु अधिकारी ने कहा- आपको मोदी का टीका लेना ही पड़ेगा

बंगाल चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के गढ़ में घेराबंदी करने पर जुटी हुई है वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरे जोर शोर से बीजेपी को मात देने की बात कह रही हैं. पूर्वी मिदनापुर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को अलविदा, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं. हम मोदी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर भी नहीं चाहते हैं.

वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आपको कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का टीका लेना होगा. वह चुने हुए पीएम हैं. उनके खिलाफ बोलना लोकतंत्र के खिलाफ बोलना है. उनके खिलाफ बोलने का मतलब भारत माता के खिलाफ बोलना है. पाकिस्तान और बांग्लादेश में वैक्सीन नहीं है, इसलिए आपको पीएम मोदी का टीका ही लेना होगा.



You'll have to take PM Modi's vaccine against COVID. He's elected PM. Speaking against him is speaking against democracy. Speaking against him is speaking against Bharat Mata. Pakistan & Bangladesh don't have vaccine so you'll have to take PM Modi's vaccine: Suvendu Adhikari, BJP pic.twitter.com/k6TU2xefhN