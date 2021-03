बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई पर BJP और TMC में पोस्टर वार, जानिए क्या है पूरा मामला

पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी लड़ाई शुरू हो गई है. बंगाल की बेटी पर फिर पोस्टर वार छिड़ गया है. बीजेपी ने पूरे कोलकाता को पोस्टर से भर दिया. इस पोस्टर में एक महिला की तस्वीर है, जिसके चेहरे सूजे हुए है. बीजेपी ने पोस्टर के जरिए ममता सरकार से सवाल किया है कि क्या बंगाल की बेटी नहीं है? आखिर इसकी पिटाई क्यों हुई.

बीजेपी का आरोप है कि उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला किया. इस हमले में 85 साल की बुजुर्ग मां को भी नहीं छोड़ा. हालांकि, जिस गोपाल मजूमदार ने टीएमसी पर पिटाई का आरोप लगाया है, उसके भाई गोविंद मजूमदार ने बीजेपी पर ही उसकी मां और भाई पर हमले का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला

उत्तर 24 परगना जिले के निमटा में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 वर्षीय मां शोवा मजूमदार पर बदमाशों ने हमला बोला. शोवा का कहना है कि मेरे बेटे को पीटा गया है क्योंकि वह बीजेपी के लिए काम करता है, मुझे दो लोगों द्वारा धक्का भी दिया गया है, मेरे बेटे के सिर पर और उसके हाथ पर चोटें आई हैं, मुझे भी चोटें आई हैं.

शोवा मजूमदार ने कहा कि मैं न तो बात कर सकती हूं और न ही ठीक से बैठ सकती हूं, बदमाशों की संख्या तीन से चार थी और उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था, उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि चुप रहो और किसी से एक शब्द भी मत कहो, हमें पीटा गया क्योंकि मेरा बेटा भाजपा के साथ काम कर रहा है.

वहीं, शोवा के बेटे गोपाल मजूमदार ने कहा कि बदमाशों ने मेरे घर पर तड़के 1:20 बजे हमला किया, उन्होंने मुझे गाली दी, और मेरे सिर पर रिवॉल्वर से हमला किया, मैं नीचे गिर गया और उन्होंने मुझे लाठियों से मारना जारी रखा, मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक बीजेपी के लिए काम करूंगा.

हालांकि, शोवा के एक और बेटे गोविंद मजूमदार ने अपनी मां पर हुए हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है. इस बाबत एक वीडियो टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने शेयर भी किया है. गोविंद के बयान के बाद गोपाल ने कहा कि उनसे (गोविंद) से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, टीएमसी ने अपने बचाव में उनसे बयान दिलवाया है.

शोवा के बहाने बीजेपी का ममता पर हमला

कोलकाता में शोवा मजूमदार का पोस्टर चिपका कर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है. बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने कहा, 'बंगाल की बेटी की ऐसी हालत देखकर दर्द हुआ, टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया और उन्हें पीटा, उनका एकमात्र दोष यह है कि वह बीजेपी कार्यकर्ता की मां हैं.

Each day TMC stoops to a new low. Political scores aside, this is beyond one's comprehension. Pain and agony of this 'Ma' will be answered by 'Manush' of West Bengal; in the forthcoming elections 'Mati' of Bengal will be free of TMC’s tyranny. https://t.co/zLZneME6Ht