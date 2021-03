चुनाव से पहले ममता को फिर बड़ा झटका, 5 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममत बनर्जी को फिर बड़ा झटका लगा है. सोमवार को टीएमसी के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया. जिन टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है, उनमें सोनाली गुहा, दीपेंदू बिस्वास, रबिन्द्रनाथ भट्टाचार्य, जटू लाहिड़ी, शीतल सरदार और हबीबपुर से टीएमसी उम्मीदवार सरला मुर्मू शामिल हैं.

इन सभी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया. रबिन्द्रनाथ भट्टाचार्य 2001 से सिंगुर विधानसभा सीट से टीएमसी के विधायक रहे हैं. वो सिंगुर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. इस बार टीएमसी ने उनको टिकट नहीं दिया था.

