शुभेंदु के इस्तीफे के बाद ममता बोलीं- TMC बरगद है, एक-दो के जाने से फर्क नहीं पड़ता

पश्चिम बंगाल में TMC के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के MLA पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं. इस बीच सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि TMC एक बरगद के पड़े की तरह है. एक-दो लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस दौरान ममता ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा.

कूचबिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा “जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें टिकट मिलेगा, यह पार्टी का निर्णय है. कुछ आशंकित हो सकते हैं, इसलिए वे छोड़ने का फैसला कर सकते हैं. बीजेपी ने पहले ही हमें जेल भेजने की धमकी दी है, इसलिए कुछ लोग डर सकते हैं. अगर उन्होंने मुझे जेल भेज दिया तो मुझे गर्व होगा, लेकिन मैं कभी बीजेपी के सामने झुक नहीं सकती.”

ममता बनर्जी ने सनसनीखेज दावा किया कि बीजेपी ने टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी सांसद सुब्रत बख्शी को उकसाया था. ममता ने कहा कि कितने बेशर्म हैं, उन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया. इनका इतना साहस! वे कितने खतरनाक हैं? उनके पास जरा भी शिष्टाचार नहीं है.

शुभेंदु ने राज्यपाल को लिखा पत्र

इधर, बागी तेवर अपनाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आशंका व्यक्त की है कि उन्हें बंगाल पुलिस द्वारा झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है. विधायक पद से इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हुए शुभेंदु ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने झूठे मामलों में फंसाए जाने की आशंका जाहिर की.

Suvendu Adhikari former minister @MamataOfficial has by way of representation sought my intervention so that police @WBPolice @KolkataPolice and administration are dissuaded from implicating him and associates in criminal cases out of political vendetta.



Taking expected steps. pic.twitter.com/NXwH914Eog