बंगालः शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सौमेंदु ने थामा BJP का दामन, नगर पालिका अध्यक्ष पद से हटाया था

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सौमेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया. सौमेंदु को कुछ दिन पहले पूर्वी मिदनापुर में कोंताई नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. शुभेंदु अधिकारी ने ही सौमेंदु को बीजेपी में शामिल कराया है.

तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी इस बात की लगातार वकालत कर रहे हैं कि बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपना होगा. उनका कहना था कि जब तक कोलकाता और दिल्ली दोनों में एक ही पार्टी सत्ता में नहीं होगी, तब तक बंगाल आर्थिक रूप से विकसित नहीं होगा.

West Bengal: Soumendu Adhikari, former Chairperson of Contai Municipality and brother of BJP leader Suvendu Adhikari, arrive at BJP Yogdaan Mela at Contai Dormitory ground.



