बंगाल: आज रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, मेट्रो को भी दिखाएंगे हरी झंडी

PM Modi West Bengal Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने में तीसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. पीएम मोदी आज (सोमवार) शाम को हुगली में जनसभा को संबोधित करेंगे और कई रेल परियोजनाओं (Railway Projects) का उद्घाटन करेंगे.

बंगाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अपने इस दौरे पर कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ ही कोलकाता मेट्रो के नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर (Noapara-Dakshineswar) तक हुए विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे. बता दें कि नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर के बीच कोलकाता सेक्शन की ये पहली मेट्रो ट्रेन है.

कोलकाता मेट्रो की नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर लाइन पर मेट्रो के संचालन से हजारों लोगों को सफर की सुविधा मिलेगी. इस मार्ग पर 4.1 किलोमीटर लंबी उत्तर दक्षिण लाइन के विस्तार से नियमित यात्रियों के अलावा दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाजनक यात्रा होगी.

A Prosperous East for Aatmanirbhar Bharat:Hon'ble PM Shri @narendramodi to dedicate to the nation doubling,new lines projects, Extended North South Corridor of Metro Rail between Noapara& Dakshineswar& flag off First Metro service in Noapara-Dakshineswar section at Kolkata today. pic.twitter.com/zKEv9i6KQ9



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मेट्रो लाइन के विस्‍तार की जानकारी देते हुए कहा कि नवापाड़ा से दक्षिणेश्‍वर तक की मेट्रो ट्रेन का उद्धाटन किया जाएगा. यह योजना काफी महत्वपूर्ण है. इस लाइन के शुरू होने से काली माता मंदिर तक सफर में आसानी होगी. नवापाड़ा स्‍टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है.

From Hooghly, the extension of Metro Railway from Noapara to Dakshineswar will be inaugurated. This project is special because it will improve access to the sacred Maa Kali Temples at Kalighat and Dakshineswar. These temples are vibrant symbols of India’s great culture. pic.twitter.com/ojHnc8Ab1P