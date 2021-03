खड़गपुर की रैली में पीएम मोदी ने बताया ममता का सिलेबस, पुलिस को पढ़ाया कानून का पाठ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को बंगाल और असम में अपने चुनावी अभियान पर हैं. पीएम मोदी ने आज के अभियान की शुरुआत बंगाल के खड़गपुर में चुनावी जनसभा से की जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाई तो कहा कि राज्य में सिर्फ माफिया उद्योग ही पनपा.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बंगाल की पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाते हुए कहा, 'मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं, कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा. पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है.'

पीएम मोदी ने कहा कि देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है. लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है. ये सिंगल विंडो है- भाइपो विंडो. पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुज़रे बिना कुछ नहीं हो सकता.

हिसाब मांगो, तो दीदी गुस्साः मोदी

केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने को लेकर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बीते वर्षों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं. दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा लोगों को होगा तो वो मोदी को आशीर्वाद देंगे.

पीएम मोदी ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं. अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो, तो दीदी गुस्सा. राशन चोरी का जवाब मांगो, तो जेल में डाल दिया जाता है. कोयला घोटाले पर जवाब मांगो, तो पुलिस से डंडे मरवाए जाते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि शहरों में रेहड़ी-ठेला चलाने वाला गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली? आज बंगाल की बहनें पूछ रही हैं कि हर घर जल पहुंचाने के लिए टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था, वो पैसा तिजोरी में रखकर क्यों बैठ गईं?

उन्होंने कहा कि अरे दीदी, आपको मोदी को क्रेडिट नहीं देना था, तो मत दीजिए, लेकिन, आपने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी? आपने रेहड़ी-पटरी वालों के पेट पर लात क्यों मारी?

सपने 50-55 साल से डाउनः मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल रात 50-55 मिनट के लिए, वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गए थे, जिसने सभी को चिंतित कर दिया. लेकिन यहां बंगाल में विकास, विश्वास, सपने सब 50-55 साल से डाउन हैं, और इस प्रकार, मैं एक बदलाव लाने के लिए आपकी अधीरता को समझता हूं.

ममता बनर्जी के खेला होबे के नारे पर पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि दीदी कहती हैं कि खेला होबे तो बंगाल की जनता कह रही है कि खेला खत्म होबे, विकास आरंभ होबे. उन्होंने यह भी कहा कि दीदी ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया. दीदी को बंगाल के युवाओं की चिंता नहीं है. दीदी को बंगाल के भविष्य से खेलने नहीं दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा की क्या स्थिति है, ये खड़गपुर के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं. शिक्षक भर्ती के नाम पर यहां का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं.

आपके साथ विश्वासघात कियाः मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि आज दीदी, दस ‘ओन्गीकार’ की बात कर रही हैं. अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको दस साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट-मार से भरे दस साल दिए. आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया. आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां-जहां राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनता-जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं. हम सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में दीदी, विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं. आपने दीदी पर भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया.

हमें 5 साल का मौका दीजिएः मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने कांग्रेस के कारनामें देखे हैं, वामदल की बर्बादी को अनुभव किया है और TMC ने आपके सपनों को कैसे चूर-चूर किया पिछले 70 साल में यही देखा है. हमें 5 साल का मौका दीजिए, 70 साल की बर्बादी को मिटाकर रहेंगे.

जनसंघ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे. इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो है बीजेपी. बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार है.

बंगाल में इस बार बीजेपी सरकारः मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं. आपका ये उत्साह साफ-साफ कह रहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार.

पीएम मोदी ने कहा कि खड़गपुर के इस क्षेत्र में मिनी भारत की झलक मिलती है. भारत की विविधता, अलग-अलग भाषाओं-बोलियों की ताकत यहां देखने को मिलती है. खड़गपुर का इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली IIT, इस भूमि का गौरव बढ़ाते हैं.

बंगाल के बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष हैं. उन पर अनेक हमले हुए, मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वो बंगाल के उज्ज्वल भविष्य का प्रण लेकर चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं.

West Bengal: Prime Minister Narendra Modi arrives in Kharagpur, where he will address a public rally shortly. pic.twitter.com/PjmbcYNe4n