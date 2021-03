नंदीग्राम में क्या ममता बनर्जी पर हुआ था हमला? जानिए प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी

नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई. हादसे में चोटिल होने के बाद ममता ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया है. हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ममता नाटक कर रही हैं. इस बीच हादसे के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जिन्होंने घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी.

चुनावी अभियान के दौरान ममता बनर्जी पर हुए हमले के एक प्रत्यक्षदर्शी चितरंजन दास ने पूरे घटनाक्रम के बारे में दावा करते हुए कहा, 'मैं वहां पर था, वह अपने कार के अंदर बैठ रही थीं लेकिन दरवाजा खुला था. एक पोस्टर को छूने के बाद दरवाजा बंद हो गया. किसी ने न धक्का दिया न ही मारा. दरवाजे के पास भी कोई नहीं था.'

