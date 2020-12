बंगाल: कई नेताओं के बागी तेवरों के बाद आज ममता ने बुलाई पार्टी की बैठक

पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल बढ़ने लगी है. बीते दिन शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. अब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने नेताओं की बैठक बुलाई है. बैठक में चुनाव से पहले की तैयारियों और अन्य मसलों पर मंथन हो सकता है. ममता बनर्जी हर शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करती हैं.



आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में TMC के कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हैं. शुभेंदु अधिकारी ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब पार्टी ही छोड़ दी. उनके अलावा जितेंद्र तिवारी समेत अन्य कुछ विधायक-नेता भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

देखें: आजतक LIVE TV



पश्चिम बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले बीजेपी की ओर से TMC में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है. आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है.

West Bengal: Trinamool Congress chief Mamata Banerjee has called an emergency party meeting today



Yesterday, TMC's Suvendu Adhikari resigned from the party.



(file photo) pic.twitter.com/Z031xeNiF9