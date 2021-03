केवल नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी ममता, जानिए भवानीपुर से TMC ने किसे उतारा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी. शुक्रवार को पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए टीएमसी की प्रमुख ने यह ऐलान किया.

ममता बनर्जी इससे पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वहां से सोवानदेब चटर्जी को मौका दिया गया है. ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है.

असल में, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. ममता बनर्जी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की. ममता ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि करीब 27-28 विधायक हैं, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है.

उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वह इस बार नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी. वह 10 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी. ममता ने कहा कि मैं 9 मार्च को नंदीग्राम जा रही हूं. 10 मार्च को हल्दिया में नामांकन दाखिल करूंगी.

ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया कि हम 291 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि दार्जिलिंग की तीन सीटों पर अन्य पार्टियों को मौका दिया जाएगा. तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 50 महिला उम्मीदवार, 42 मुस्लिम उम्मीदवार, अनुसूचित जाति (एससी) के 79 और अनुसूचित जनजाति के 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है.

From Bhowanipore constituency, Sobhandeb Chattopadhyay will be contesting in the upcoming assembly elections: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/WuSyCP89XF