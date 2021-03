गिरिराज को महुआ का जवाब- ‘रोहिंग्या गोत्र’ पर गर्व, चोटीवाले.... से कहीं बेहतर

बंगाल के चुनावी दंगल में जुबानी जंग की लड़ाई भी जारी है. बीते दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस चुनावी रण में गोत्र कार्ड खेला, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमला तेज़ कर दिया गया. ममता के गोत्र बताने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल किया था कि क्या रोहिंग्याओं का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं हैं. जिसपर अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया है.



टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, ‘केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है. हमें इसपर गर्व है. ये चोटीवाले राक्षस गोत्र से तो कहीं बेहतर है.’



गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा टीएमसी के उन सांसदों में से एक हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और भाजपा पर तीखा पलटवार कर रही हैं.

Union Minister Giriraj Says Mamata's from 'Rohingya Clan'



Proud of it.



Far better than being from the Chotiwala Rakshasa Clan!