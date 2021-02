Live: बंगाल में लेफ्ट का 12 घंटे का बंद, प्रोटेस्टर्स पर पुलिस एक्शन के खिलाफ हल्लाबोल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान होना बाकी है लेकिन सियासी दंगल जारी है. लेफ्ट फ्रंट ने आज 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया है. राज्य में बंद का मामूली असर देखा जा रहा है. हावड़ा ब्रिज सरकारी बसें चलती हुई दिखीं लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी नदारद हैं.

बंद के दौरान वाम दलों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अशोकनगर, उत्तर 24 परगना में एक सड़क को बंद कर दिया है. राज्य में 12 घंटे के बंद के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में लेफ्ट कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं. कई जगह ट्रेन रोकने का प्रयास करते हुए भी देखा गया.

वहीं सिलिगुड़ी में सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है. सड़कों पर फिलहाल बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं. राज्य के कई हिस्सों में वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सड़क को जाम कर दिया है.

Siliguri: The Left Front has called for a 12-hour bandh in West Bengal today to protest after its workers were allegedly beaten up during a march to Nabanna in Kolkata yesterday pic.twitter.com/fHxFGnmOwt