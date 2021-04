Corona: ममता ने केंद्र से मांगी अतिरिक्त वैक्सीन, बंगाल के प्लान पर आज अधिकारियों की PC

देश में कोरोना संकट तेजी से बढ़ रहा है और चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल में भी हालात खराब हैं. इस संकट के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है. ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य को अधिक वैक्सीन देनी की मांग की है.



सोमवार को ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बंगाल सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है, मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और अतिरिक्त वैक्सीन मांगी है.



ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सभी अधिकारियों से कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं. बंगाल के चीफ सेक्रेटरी दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सभी जानकारी साझा करेंगे.

I have also directed all the top officials to make elaborate arrangements & step up their efforts at every level to deal with #COVID19 situation in WB. The Chief Secretary along with key officials will be doing a Press conference at 2PM to discuss the details of the plan. (2/2)