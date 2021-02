बंगाल का बजट पेश कर रहीं ममता, BJP विधायकों ने 'जय श्रीराम' बोलकर किया वॉकआउट

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री ममत बनर्जी अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. राज्य की सियासत में यह पहला मौका है जब ममता खुद बजट पेश करने पहुंची हैं. हालांकि ममता ने जैसे ही बजट पेश करने के लिए सदन में बोलना शुरू किया, विपक्षी दल हंगामा करने लगे. सबसे पहले लेफ्ट और कांग्रेस ने बायकॉट किया, उसके बाद बीजेपी विधायक भी 'जय श्रीराम' का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मुख्यमंत्री को बजट के लिए अधिकृत किया है. मौजूदा विधानसभा कार्यकाल का यह आखिरी बजट है. चुनाव से ठीक पहले ये बजट पेश किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य के लिए कई बड़ी और लोकलुभावन घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है.

Bharatiya Janata Party MLAs create ruckus in West Bengal Assembly over the government not inviting State Governor to the Assembly on the first day of the Session. pic.twitter.com/3nl1Q4WoWD