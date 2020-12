शुभेंदु के पार्टी में आते ही BJP ने डिलीट किया नारद स्टिंग का वीडियो, TMC ने घेरा

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से एक कथित वीडियो के डिलीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह का जादुई कपड़े धोने का अभियान जारी है. बीजेपी में शामिल हो और धुलाई करके स्वच्छ बनकर उभरें.

दरअसल, बीजेपी ने 2016 में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था. इस वीडियो में टीएमसी नेता के कई नेता किसी व्यक्ति से अलग-अलग जगहों पर पैसे लेते दिखे थे. इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार और टीएमसी पार्टी भ्रष्ट है. ये नारद न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन था.

इस वीडियो में दिखे दो नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इन दोनों नेता के बीजेपी में शामिल होने के बाद स्टिंग वाला वीडियो बीजेपी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया है. हालांकि, BJP West Bengal के फेसबुक पेज पर ये वीडियो बचा हुआ था.

So @BJP allegedly removes Narada sting video from its YouTube channel



Amit Shah’s magical laundry drive continues through WB- join the BJP- emerge freshly washed & spanking clean! pic.twitter.com/iAV4Dgq3C0