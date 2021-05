बंगाल में BJP ने मानी हार, ममता बनर्जी को राजनाथ सिंह ने दी जीत की बधाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है. अबतक के रुझानों में टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 80 से भी कम सीटें जीतती दिख रही है. ममता बनर्जी भी नंदीग्राम सीट पर तगड़े मुकाबले के बाद जीत गई हैं.

भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हार स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी को बधाई दी है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को बधाई दी है. राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी पार्टी की जीत के मौके पर बधाई, उन्हें अगले कार्यकाल के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं."

राजनाथ सिंह ने डीएमके को भी तमिलनाडु में जीत के लिए बधाई दी है. रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि तमिलनाडु में जीत के लिए मेरी ओर से एम के स्टालिन को बधाई है. इसके अलावा उन्होंने केरल में मुख्यमंत्री पी विजयन को भी चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है.

