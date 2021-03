Live: नड्डा के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, शाह भी पहुंचे, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनाव समिति की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है. इससे पहले, बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है. बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं.

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हिमंत बिस्वा सरमा भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं. मुकुल रॉय भी इस बैठक में शामिल हैं. फिलहाल, बताया जा रहा है कि शाम 7:00 बजे चुनाव समिति की बैठक से पहले बाकी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होनी है.

Delhi: Union Ministers Amit Shah and Jitendra Singh, Assam CM Sarbananda Sonowal, his Cabinet colleague Himanta Biswa Sarma arrive at the residence of BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/XmeTBygZnu