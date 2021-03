नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, मोयना से पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा, जानें BJP से किसे कहां से मिला टिकट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी ने पहले दो चरणों के चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया. इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जिन्हें सीएम ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम से टिकट दिया गया है. आइए जानते हैं बीजेपी के सभी 57 उम्मीदवारों के नाम और उन्हें कहां से दिया गया टिकट.

बता दें कि बीजेपी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है. सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं. वहीं क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा को बीजेपी ने मोयना सीट से मैदान में उतारा है.

बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट

बीजेपी ने गोसाबा से चित्ता प्रमाणिक को टिकट दिया है. पाथर प्रतिमा से असित हल्दर,काकद्वीप से दीपांकर जेना, सागर से विकास कामिला, तामलुक से डॉ हरेकृष्ण बेरा, पांसकुड़ा (पूर्व) से देवव्रत पटनायक और पांसकुड़ा (पश्चिम) से शिन्टू सेनापति को टिकट दिया गया है.

नंदकुमार से नीलांजन अधिकारी, महिषादल से विश्वनाथ बनर्जी, हल्दिया से तापसी मंडल, चांदीपुर से पुलक कांति गुरिया, खड़गपुर से तपन भुइयां, नारायणगढ़ से राम प्रसाद गिरि, सबांग से अमूल्य मैती, पिंगला से अंतरा भट्टाचार्य, डेबरा से भारती घोष, दासपुर से प्रशांत बेरा, घटल से शीतल कापरा, चंद्रकोना से शिवराम दास, केशपुर से प्रीतीश रंजन कुअर, तालडांगरा से श्यामल कुमार सरकार, बांकुड़ा से नीलाद्रि शेखर, बरजोड़ा और ओंडा से अमर शाका को चुनावी मैदान में उतारा गया है.

