नंदीग्रामः 2007 में आज ही के दिन हुई थी फायरिंग, ममता बनर्जी ने बताया बंगाल के इतिहास का काला अध्याय

पश्चिम बंगाल की सत्ता के चुनावी समर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. ममता बनर्जी ने ट्वीट कर आज ही के दिन साल 2007 में हुए नंदीग्राम कांड को याद किया है, जिसमें कई किसान मारे गए थे. ममता बनर्जी ने इसे बंगाल के इतिहास का काला अध्याय बताया और फायरिंग में मारे गए निर्दोष ग्रामीणों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी.

सीएम ममता ने कहा कि आज ही के दिन साल 2007 में नंदीग्राम में फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे. कई लोगों के शव भी नहीं मिले. उन्होंने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि नंदीग्राम में जान गंवाने वाले किसानों की याद में हम हर साल 14 मार्च को कृषक दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन कृषक रत्न अवॉर्ड दिए जाते हैं.

As a mark of respect and encouraged by my brothers and sisters of Nandigram, I am contesting #BengalElections2021 as @AITCofficial candidate from this historic place. It is my great honour to be here and work along with members of Shaheed families against anti-Bengal forces 3/3