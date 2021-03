नंदीग्राम का रण LIVE: रोड शो कर शाह बोले- भारी अंतर से जीतेंगे शुभेंदु, ममता ने भी पदयात्रा में भरी हुंकार

पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है. इस चरण में सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम में लड़ी जा रही है. जहां पर मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है. आज नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है.

शुभेंदु के साथ अमित शाह का रोड शो

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम के रण में उतर गए हैं. शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, यहां अमित शाह ने शुभेंदु के साथ लोगों को अभिवादन स्वीकार किया.

अमित शाह को नंदीग्राम में जीत का भरोसा

रोड शो के दौरान अमित शाह ने आजतक से बात की और दावा किया कि नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जीत निश्चित है और बीजेपी बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेगी. ममता बनर्जी को लेकर अमित शाह ने कहा कि जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, क्योंकि जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है और नंदीग्राम से इस बार बीजेपी ही चुनाव जीतेगी.

West Bengal: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah arrives in Nandigram; he will hold a roadshow shortly.



The BJP leader was received by Suvendu Adhikari, party's candidate from Nandigram. pic.twitter.com/OJjxPTXrfe