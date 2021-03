बंगाल: हबीबपुर में TMC ने खराब तबीयत का हवाला देकर बदला उम्मीदवार, BJP ने कसा तंज

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में चुनावी जंग जारी है. सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने मालदा के हबीबपुर विधानसभा चुनाव से अपना उम्मीदवार बदलने का ऐलान किया, लेकिन अब इसी मसले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर तंज कस दिया है.



दरअसल, सोमवार को हबीबपुर से टीएमसी उम्मीदवार सरला मुर्मू का नाम हटाकर यहां से प्रदीप बास्की को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है. टीएमसी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, सरला मुर्मू की तबीयत ठीक ना होने के कारण ये फैसला लिया गया है.



अब इसी मसले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है. अमित मालवीय ने टीएमसी की प्रेस रिलीज़ साझा करते हुए लिखा कि जिसको खराब तबीयत के कारण हटाने की बात की जा रही है, वो प्रत्याशी अभी टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था.

“Ill health” of candidate or that of TMC? The candidate was just seen giving a TV interview... 😂 pic.twitter.com/pEqhCza33k