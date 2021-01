जय श्री राम नारे पर विवाद: BJP पर बरसीं नुसरत, बोलीं- बंगाल और देश दीदी के साथ

पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं और राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जय श्री राम नारे को लेकर हुए विवाद के बाद टीएमसी और बीजेपी में लड़ाई तेज हो रही है. बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने सोमवार को एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.



टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने लिखा कि ममता बनर्जी द्वारा दिखाए गए साहस से बीजेपी में डर का माहौल बढ़ा है. ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए पीएम मोदी को अपनी पूरी ट्रोल आर्मी को काम पर लगाना पड़ा. देश और बंगाल दीदी के साथ खड़ा है.



टीएमसी सांसद ने आगे लिखा कि दूसरी तरफ अमित मालवीय ट्विटर पर आपा खो रहे हैं, क्योंकि उनके पेड ट्रोल ही उनकी इमेज बिगाड़ने में लगे हुए हैं. एक फेल टीम की फेल योजना फिर से दिख रही है?

On the other hand, Mr @amitmalviya seems to be going wild on @Twitter hunting for ways to control the damage done by his own paid workers!



Failed strategy of a failed team, once again? 😆 (2/2) https://t.co/mMMEji3qMg