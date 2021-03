कोरोना संकट पर इधर PM मोदी कर रहे थे मीटिंग, उधर रैली में बोलीं ममता- बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रहा केंद्र

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आर-पार की जंग चल रही है. बुधवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया. झारग्राम की चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है.



खास बात ये है कि ममता बनर्जी का ये बयान उस वक्त आया, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग कोरोना संकट को लेकर चर्चा कर रहे थे. ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के चलते ही इस बैठक में शामिल नहीं हो पाईं.



रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज है, जो देश को बर्बाद करने में लगी है. मैंने केंद्र सरकार से वैक्सीन भेजने को कहा, लेकिन वैक्सीन नहीं भेजी गई. कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं, वो हमें मुफ्त में वैक्सीन भी नहीं दे रहे हैं.

Narendra Modi promised to vaccinate people of Bihar after coming to power, during elections. But did they provide vaccines? No, they did not, they lied: West Bengal CM and TMC leader Mamata Banerjee#WestBengalElections pic.twitter.com/RmnUadPRyF