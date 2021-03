महुआ का वार- बंगाल में BJP को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, लॉकेट चटर्जी ने किया पलटवार

पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी जान लगाई जा रही है, यही कारण है कि अब केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों तक को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया गया है. इसी पर अब तृणमूल कांग्रेस ने भी तंज कसा है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने भी TMC पर निशाना साधा.



तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट में लिखा, ‘बंगाल बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट जैसे आ रही है, वो बढ़िया है. जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को बंगाल में 294 उम्मीदवारों को ढूंढने में मुश्किल आ रही है और वो क्लीन स्वीप का दावा करते हैं.’

Loving this slow unfolding of the WB BJP Candidate List soap opera.



When “largest global political party” lacks enough faces & strength to announce 294 names in one go for a state it claims it will sweep!