बंगाल: BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, बोले- पूरे राज्य में प्रचार पर फोकस

पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. दिलीप घोष का कहना है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनका फोकस पूरे प्रदेश में प्रचार और चुनाव लड़वाने में रहेगा.



बता दें कि बंगाल की चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या राज्यसभा-लोकसभा सांसद, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दिलीप घोष भी चुनाव लड़ सकते हैं.



चुनाव लड़ने को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि मेरा नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं आएगा. प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी ने तय किया है कि दिलीप राज्य में चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगे.

My name won't be there in the list of candidates contesting polls. Being state chief, the party has decided that poll campaigns in the state will be done under my supervision: BJP West Bengal chief Dilip Ghosh in New Town Kolkata pic.twitter.com/2RX4MiuLuU