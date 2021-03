बंगाल चुनाव: ‘बेटियां पराया धन’ वाले बयान पर घिरे बाबुल सुप्रियो, विपक्ष रहा हमलावर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में इस बार आर-पार की जंग चल रही है. इस पूरे दंगल के बीच केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का एक ट्वीट विवादों में छाया हुआ है, जिसको लेकर वो हर किसी के निशाने पर हैं. बाबुल सुप्रियो ने बीते दिनों एक पोस्ट साझा किया, जिसपर आपत्ति जाहिर की गई. ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए जारी पोस्ट पर विवाद हुआ तो बाबुल ने सफाई जारी की.



बाबुल सुप्रियो ने क्या किया था पोस्ट?

दरअसल, आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया. जिसमें लिखा गया था कि बेटियां पराया धन होती हैं, इस बार बंगाल उन्हें विदा कर देंगे. बाबुल के इस पोस्ट पर काफी विवाद हुआ और टीएमसी की ओर से बाबुल पर तीखा वार किया गया.

विवाद बढ़ता देख बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया से पोस्ट तो हटा दिया, लेकिन अपने तेवर ढीले नहीं किए. फेसबुक पर उनके द्वारा बाद में एक पोस्ट जारी कर सफाई दी गई.



.@SuPriyoBabul ji, I am extremely worried about the state of women's affairs in this country if public representatives like you endorse such chauvinist views.



STUNNED and SHOCKED to see how deep and wide sexism runs in @BJP4India leaders!! #BanglaNijerMeyekeiChay pic.twitter.com/XWoUdRenOw