उम्मीदवारों पर बंगाल बीजेपी में हो गया मंथन, अब दिल्ली में होगा फाइनल डिसीजन

पश्चिम बंगाल और असम समेत 4 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. बंगाल में बीजेपी की प्रदेश इकाई ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर लिया है और अब अंतिम फैसला दिल्ली में लिया जाना है.

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज गुरुवार को अहम बैठक होने वाली है. बीजेपी की बंगाल कोर ग्रुप की बैठक पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सुबह 11 बजे होगी. शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक हो सकती है.

माना जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों पर मुहर लगेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है. पहली बैठक में बंगाल और असम के पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है.

आज बंगाल को लेकर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेता इस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, जो उम्मीदवारों के नाम पर अपना मुहर लगाती है.

इसके अलावा आज बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर असम में आगामी चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई. इस बैठक में शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत असम से एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेता भी शामिल हुए. अब गुरुवार को बंगाल में चुनाव को लेकर पार्टी की अहम बैठक होनी है.

Home Minister Amit Shah meeting a delegation of NDA partners from Assam at his residence in New Delhi; BJP chief JP Nadda, Assam CM Sarbananda Sonowal & his Cabinet colleague Himanta Biswa Sarma also present. pic.twitter.com/VRQSaZIJbj