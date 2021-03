साड़ी पहन पैर दिखा रहीं ममता दीदी, कर रहीं बंगाल के कल्चर का अपमान: दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जो बरमूडा वाला बयान दिया, उसपर विवाद जारी है. ममता बनर्जी ने इस पर पलटवार भी किया है लेकिन अब दिलीप घोष का एक और बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के कल्चर का सम्मान नहीं कर रही हैं.

बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, एक महिला हैं. हम उनसे इतनी उम्मीद रखते हैं कि वो बंगाल के कल्चर का सम्मान करें.

बीजेपी नेता ने कहा कि एक महिला साड़ी पहनकर लगातार अपने पैर दिखाती रहे, ये हमारा कल्चर नहीं है. इसी का मैंने विरोध किया था, मैंने ही नहीं महिलाओं ने भी इसपर सवाल उठाए हैं. दिलीप घोष बोले कि लोग इस बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं.

She's our CM, we expect her to act appropriately, befitting Bengal’s culture. A woman showing her legs in saree is inappropriate. People are objecting. I found it objectionable so i spoke: WB BJP Chief on his reported remark that CM should wear bermuda shorts to show injured leg pic.twitter.com/7xSFdbKTgr