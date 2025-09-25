'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही', Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर सांसद पप्पू यादव का आरोप

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें एक महीने पहले Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन इसे केवल एक महीने में ही हटा दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि दो बड़े पॉलिटिशियन और दो बड़े ऑफिसर मिलकर मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं.

सांसद पप्पू यादव ने JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर ये साजिश रचने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि संजय झा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासी संभावनाओं का सौदा कर सम्राट चौधरी के लिए वह सत्ता की सीढ़ी बना रहे हैं.

एक महीना पहले हमें Y+ सुरक्षा दी गई

एक ही महीना में हटा ली गई।



यह साजिश JDU के बिकाऊ कार्यकारी

अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं! सम्राट चौधरी को

मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को

बेच दिया है। नीतीश जी के बेटे निशांत जी की

सियासी संभावना का सौदा कर सम्राट के लिए

सत्ता की सीढ़ी… — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) September 25, 2025

पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि संजय झा को पता है कि मैं भाजपा नेता को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इसलिए मेरी जान का सौदा किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि मेरे रहते सीमांचल, कोसी और मिथिला में BJP का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए दो बड़े पॉलिटिशियन और दो बड़े ऑफिसर मिलकर मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं.

