'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही', Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर सांसद पप्पू यादव का आरोप

बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि दो बड़े पॉलिटिशियन और दो बड़े ऑफिसर मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए सियासी सौदे किए. पप्पू यादव ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है.

पप्पू यादव ने JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर आरोप लगाए (File Photo: PTI)
बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें एक महीने पहले Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन इसे केवल एक महीने में ही हटा दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि दो बड़े पॉलिटिशियन और दो बड़े ऑफिसर मिलकर मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं.

सांसद पप्पू यादव ने JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर ये साजिश रचने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि संजय झा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासी संभावनाओं का सौदा कर सम्राट चौधरी के लिए वह सत्ता की सीढ़ी बना रहे हैं.

पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि संजय झा को पता है कि मैं भाजपा नेता को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इसलिए मेरी जान का सौदा किया जा रहा है. 

उन्होंने कहा कि मेरे रहते सीमांचल, कोसी और मिथिला में BJP का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए दो बड़े पॉलिटिशियन और दो बड़े ऑफिसर मिलकर मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं.

