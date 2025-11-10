scorecardresearch
 

प्रवासी मजदूर बदलेंगे बिहार का चुनावी गेम, BJP नेताओं ने दिया फ्री ट्रेन टिकट और खाना

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर हरियाणा के पानीपत से एक दिलचस्प नज़ारा सामने आया है. यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों और परिवारों को बिहार भेजने के लिए फ्री ट्रेन टिकट और खाने-पीने की व्यवस्था की. भाजपा नेताओं ने स्टेशन पर काउंटर लगाकर यात्रियों को टिकट बांटे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

बीजेपी नेताओं ने ट्रेन को किया रवाना
बीजेपी नेताओं ने ट्रेन को किया रवाना

हरियाणा के पानीपत से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेताओं ने बिहार के मतदाताओं को मुफ्त ट्रेन टिकट, खाने-पीने और यात्रा की व्यवस्था कराकर उनके गांव भेजा है, ताकि वो बिहार में जाकर वोट डाल सकें.

पानीपत रेलवे स्टेशन के बाहर भाजपा की ओर से एक विशेष काउंटर लगाया गया, जहां नेताओं ने खुद टिकट बांटे और यात्रियों से मुलाकात की. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

पानीपत से बिहार के लिए ट्रेन रवाना

बिहार जा रहे प्रदीप कुमार (जो पानीपत में काम करते हैं) ने कहा, हम मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, बिहार का विकास मोदी जी के हाथों में है, हमें फ्री टिकट और खाने-पीने की व्यवस्था दी गई है.'

भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने कहा कि यह कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सहयोग की भावना से किया गया कदम है. उन्होंने कहा, 'हमारे प्रवासी भाई गरीब हैं. वो कुछ दिन के लिए वोट डालने बिहार जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी मजदूरी ना कटे, नौकरी पर असर ना पड़े, इसलिए हमने टिकट और व्यवस्था की है. यही लोग हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण बनेंगे.'

बीजेपी नेताओं ने दिया प्रवासियों को टिकट

उन्होंने यह भी बताया कि पानीपत से कई बसे और ट्रेनें प्रवासियों को बिहार के विभिन्न जिलों में भेज रही हैं. यह व्यवस्था पूरी तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई है. इस मौके पर स्थानीय भाजपा नेता कोमल सैनी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने यात्रियों को बिहार में लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की.

 

