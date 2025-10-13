scorecardresearch
 

Feedback

सीमांचल से नेपाल बॉर्डर तक फेक करेंसी गिरोह सक्रिय, चुनाव से पहले अररिया में भारी मात्रा में नकली नोट बरामद

अररिया पुलिस ने चुनावी माहौल में बड़ी कार्रवाई करते हुए जोकीहाट इलाके के मटियारी गांव से जाली नोट और हथियारों का जखीरा बरामद किया है. एसपी अंजनी कुमार सिंह के अनुसार 50 हजार के नकली नोट और दो पिस्टल के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि गिरोह ग्रामीण इलाकों में नकली नोटों को चलाने की साजिश में जुटा था.

Advertisement
X
अररिया में नकली नोट तस्कर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
अररिया में नकली नोट तस्कर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

बिहार के अररिया में पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी के बीच एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने जोकीहाट थाना क्षेत्र के मटियारी गांव में छापेमारी कर जाली नोटों के साथ हथियार बरामद किए हैं. इस कार्रवाई में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 50 हजार के नकली नोट और दो पिस्टल जब्त किए गए है.

हथियार और नकली नोट बरामद

एसपी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले जोकीहाट इलाके में एक पेट्रोल पंप लूट की साजिश रचने वाले अपराधी को पुलिस ने पकड़ा था. पूछताछ में उसने अपने साथियों के ठिकाने और जाली नोटों के कारोबार की जानकारी दी. इसी आधार पर पुलिस टीम ने मटियारी गांव में छापा मारा, जहां से नकली नोटों और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Rain in Nepal, Flood in Bihar: All gates of the Kosi Barrage are open.
नेपाल में बारिश से बिहार में हाहाकार, इन इलाकों में बाढ़ के हालात 
बथनाहा गांव जलमग्न (Photo: Screengrab)
नेपाल से आए सैलाब ने अररिया में मचाई तबाही, गांवों में घुसा बाढ़ का पानी 
bihar sir truth
बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों का सच क्या? देखें विशेष 
bihar sir
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों की आजतक ने की जमीनी पड़ताल, देखें 
प्रेमी जोड़े को खंभे से बांधकर पीटा 

पुलिस ने बताया कि जाली नोटों की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की है, जिससे वो शहरों में आसानी से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन आरोपियों की योजना थी कि इन नोटों को ग्रामीण क्षेत्रों में चलाकर स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

सीमांचल और नेपाल बॉर्डर तक नकली नोटों का गैंग सक्रिय

एसपी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में जिले के कई इलाकों से नकली नोट मिलने की घटनाएं सामने आई हैं. कुछ दिन पहले रानीगंज इलाके में भी 6 हजार के नकली नोट बरामद किए गए थे. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है. अपराधियों से पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के सीमांचल और नेपाल बॉर्डर तक फैले होने के संकेत मिले हैं.

Advertisement

एसपी ने कहा कि पुलिस चुनावी माहौल में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह सतर्क है. हमने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 हजार के जाली नोट और दो पिस्टल बरामद हुए हैं.

 

---- समाप्त ----
इनपुट - अमरेंद्र कुमार
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement