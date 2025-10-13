सीमांचल से नेपाल बॉर्डर तक फेक करेंसी गिरोह सक्रिय, चुनाव से पहले अररिया में भारी मात्रा में नकली नोट बरामद

बिहार के अररिया में पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी के बीच एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने जोकीहाट थाना क्षेत्र के मटियारी गांव में छापेमारी कर जाली नोटों के साथ हथियार बरामद किए हैं. इस कार्रवाई में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 50 हजार के नकली नोट और दो पिस्टल जब्त किए गए है.

हथियार और नकली नोट बरामद

एसपी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले जोकीहाट इलाके में एक पेट्रोल पंप लूट की साजिश रचने वाले अपराधी को पुलिस ने पकड़ा था. पूछताछ में उसने अपने साथियों के ठिकाने और जाली नोटों के कारोबार की जानकारी दी. इसी आधार पर पुलिस टीम ने मटियारी गांव में छापा मारा, जहां से नकली नोटों और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया.

पुलिस ने बताया कि जाली नोटों की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की है, जिससे वो शहरों में आसानी से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन आरोपियों की योजना थी कि इन नोटों को ग्रामीण क्षेत्रों में चलाकर स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए.

सीमांचल और नेपाल बॉर्डर तक नकली नोटों का गैंग सक्रिय

एसपी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में जिले के कई इलाकों से नकली नोट मिलने की घटनाएं सामने आई हैं. कुछ दिन पहले रानीगंज इलाके में भी 6 हजार के नकली नोट बरामद किए गए थे. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है. अपराधियों से पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के सीमांचल और नेपाल बॉर्डर तक फैले होने के संकेत मिले हैं.

एसपी ने कहा कि पुलिस चुनावी माहौल में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह सतर्क है. हमने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 हजार के जाली नोट और दो पिस्टल बरामद हुए हैं.

