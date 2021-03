प्रियंका गांधी का वार- असम चाय नहीं इसकी पहचान पर हो रहा हमला, बीजेपी सरकार पर आरोप

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दो दिवसीय असम के दौरे पर हैं. प्रियंका गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत गुवाहाटी के मशहूर कामाख्या देवी मंदिर से की. इसके बाद प्रियंका गांधी अपने अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुईं. अपने दौरे के बीच प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा.



प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि असम की चाय पर हमला हो रहा है. प्रधानमंत्री जी, असम चाय पर नहीं बल्कि असम की पहचान पर हमला हो रहा है. प्रियंका ने कहा कि ये हमला खुद पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी की सरकार कर रही है.



आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूलकिट मामले का हवाला देते हुए अपनी रैली में कहा था कि कुछ लोग असम की चाय को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं. बाहरी ताकतें असम की चाय और उसकी पहचान को बरबाद करना चाहती हैं, जिसमें कई लोग इस साजिश का साथ दे रहे हैं.

Smt. @priyankagandhi launches a statewide unemployment protest from Lakhimpur, Assam.



Protests will be held across the state with demonstrations in front of govt. employment offices.



Congress party stands with the youth of Assam & of India.#PriyankaGandhiWithAssam pic.twitter.com/yejCxQZerg