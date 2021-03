असम में प्रियंका का प्रचार अभियान तेज, आज 3 रैलियां, धार्मिक स्थल भी जाएंगी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम में धुआंधार रैलियां कर रही हैं. आज प्रियंका के असम में 4 कार्यक्रम है. प्रियंका गांधी वाड्रा आज तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगी और साथ ही वह शंकरदेब गुरुजना की जन्मस्थली बोरदोवा थान भी जाएंगी.

कल प्रियंका ने जोरहाट, नजरिया में रैलियां की थीं. प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी असम में ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है. जबकि हमारी कोशिश असम का विकास करने की है. असमिया लोगों की जरूरतों को लेकर बात करने और यहां की संस्कृति, पहचान को संरक्षित करने की है.

জয় গুৰু শংকৰদেৱ!



জয় জয় বটদ্রৱা

বৈকুন্ঠ দ্বিতীয়

সেহি স্থানে নিজেই গুৰু ভৈলন্ত উদয়



