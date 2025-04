TS SSC Result 2025 Today: जारी होने वाला है तेलंगाना 10वीं बोर्ड रिजल्ट, Aajtak.in पर ऐसे कर सकेंगे चेक

BSE Telangana TS SSC 10th Board Result 2025 Today: तेलंगाना बोर्ड एसएससी 10वीं क्लास का रिजल्ट 2025 आज जारी होने वाला है. करीब 5 लाख से अधिक छात्रों इस दिन का इंतजार था. तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE Telangana) आज 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे एसएसी बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा.

एसएससी 10वीं रिजल्ट की घोषणा बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी. कॉन्फ्रेंस में एसएससी 10वीं में पास होने वाले छात्रों का पास प्रतिशत, जेंडर वाइस छात्र-छात्राओं की संख्या के साथ कई जरूरी डिटेल्स शेयर की जाएंगी. इसके बाद छात्र, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in के अलावा aajtak.in पर भी अपनी ऑनलाइन मार्कशीट चेक कर सकेंगे.

How to Check TS SSC Result 2025 on Aajtak.in: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में aajtak.in खोलें.

स्टेप 2: होमपेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां, 'तेलंगाना बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक कर सकेंगे.

Telangana SSC 10th Result Direct Link यहां होगा एक्टिव

इस साल TS SSC परीक्षा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक राज्यभर के 2,650 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा के लिए कुल 5,09,403 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 2,58,895 लड़के और 2,50,508 लड़कियां शामिल हैं.

बता दें कि तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट 22 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था. कक्षा 11 में कुल 4,88,430 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें से लड़कियों का पास प्रतिशत 73.83% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत मात्र 57.83% दर्ज किया गया.वहीं, कक्षा 12 की परीक्षा में 5,08,582 छात्र शामिल हुए थे. इसमें भी लड़कियों ने 74.21% पास प्रतिशत के साथ बाजी मारी, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 57.31% रहा.