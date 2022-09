UPSC CDS II Result 2022 Out: जारी हुआ यूपीएससी सीडीएस 2 रिजल्ट, यहां करें चेक, 6658 हुए पास

UPSC CDS II Result 2022 Declared: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा में बैठे थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UPSC CDS II Result 2022) चेक कर सकते हैं.

यूपीएससी सीडीएस 2 एग्जाम 2022 04 सितंबर को आयोजित किया गया था. इस परीक्षा में कुल 6 हजार 658 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं. सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं. क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकेत हैं.

How to check UPSC CDS 2 Result 2022: देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'What’s New' में 'Written Result (with name): Combined Defence Services Examination (II), 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यूपीएससी सीडीएस 2 रिजल्ट मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2022 विभिन्न भारतीय सैन्य संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 339 रिक्तियों पर दाखिले के लिए आयोजित किया गया था. कोर्स जुलाई 2023 से शुरू होंगे. योग्य उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा. उम्मीदवारों की मार्कशीट फाइनल रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपलोडा की जाएगी.

UPSC CDS II Result 2022 Direct link here