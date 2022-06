UP Board 12th Result 2022: इस लिंक पर अभी करें रजिस्ट्रेशन, मोबाइल पर मिल जाएगा यूपी बोर्ड इंटर का रिजल्ट

UPMSP Board 12th Result 2022, UP Board Inter Result 2022: इस साल लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्रों को अपने यूपी 12वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही इंटरमीडिएट बोर्ड रिजल्ट जारी करने वाला है. छात्र यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in, upmsp.edu.in के अलावा aajtak.in पर भी अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

आजतक.इन इस साल यूपी बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के रिजल्ट SMS पर भी चेक करने का मौका दे रहा है. इसके लिए छात्रों को केवल 4 स्टेप्स में अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा और रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उनका रिजल्ट भेज दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन करने का तरीका और रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया गया है.

UP Board UPMSP 12th Result 2022 through SMS: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1: सबसे पहले 'UP Board Result 2022 Registration link' पर क्लिक करें.

स्टेप 2: यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर, क्लास और बोर्ड (UP Board) सिलेक्ट करें.

स्टेप 3: अब SMS पर रिजल्ट पाने के लिए चैक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट कर दें.

स्टेप 4: रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्रों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भेज दिया जाएगा.

How to Check UP Board Inter Result on website: आजतक पर ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

स्‍टेप 1: सबसे पहले aajtak.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर बोर्ड रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां, 'UP Board Class 12 Result 2022' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्‍टेप 5: मार्कशीट स्‍क्रीन पर आ जाएगी, इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में कुल 24,11,035 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनमें से 22,50,742 छात्र ही 12वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए जबकि 1,60,293 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी. वहीं बोर्ड परीक्षा 2022 में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए कुल 148 परीक्षार्थी पकड़े भी गए थे.