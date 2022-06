UP Board 2022 Date Live Updates: जल्द जारी होंगे 10वीं, 12वीं के नतीजे , ऐसे कर सकेंगे चेक

UP Board Results, 10th-12th Board Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्दी ही यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा कर सकता है. जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं (UP Board 10th-12th Result) के नतीजे 14 जून से 16 जून के बीच आ सकते हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) के नतीजों के ऐलान के साथ ही करीब 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो जाएगा. बोर्ड के नतीजों का ऐलान होने के बाद छात्र-छात्राएं aajtak.in पर भी नतीजे देख सकेंगे. बोर्ड के अधिकारी हरीश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी थी कि रिजल्‍ट जून में जारी किए जाने की तैयारी है. छात्रों को अपने रोल नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी होगी. अपना रोल नंबर छात्रों को अपने एग्‍जाम एडमिट कार्ड पर चेक करना होगा.

पढ़ें, UP Board 10th, 12th Results 2022 Live Updates:

-रिजल्‍ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे. लगभग 48 लाख स्‍टूडेंट्स का रिजल्‍ट का इंतजार अब खत्‍म होने वाला है. रिजल्‍ट के दिन छात्रों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए बोर्ड रिजल्‍ट aajtak.in पर भी होस्‍ट किए जा रहे हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर हेवी ट्रैफिक की संभावना से बचने के लिए छात्र आजतक एजुकेशन पर भी अपना रिजल्‍ट देख सकेंगे.

-किसी भी सोर्स से रिजल्‍ट चेक करने के लिए उम्‍मीदवारों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी. छात्रों को सुझाव है कि वे अपने एग्‍जाम एडमिट कार्ड की मदद से अपना रोल नंबर चेक कर लें. छात्रों को सलाह है कि वे किसी भी अनाधिकृत स्रोत से मिली जानकारी पर कतई भरोसा न करें.

-रिजल्‍ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे. स्‍टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और होमपेज पर दिख रहे 10वीं अथवा 12वीं के रिजल्‍ट लिंक को ओपन करना होगा. अब लॉगिन पेज पर अपना रोल नंबर डालकर सब्मिट करेंगे और मार्कशीट स्‍क्रीन पर खुल जाएगी. छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकेंगे.

-UP बोर्ड के रिजल्‍ट मोबाइल पर ही भेजने की सुविधा भी है. स्‍टूडेंट्स को SMS के माध्‍यम से ही अपने रिजल्‍ट प्राप्‍त हो जाएंगे. इसके लिए अपना रोल नंबर आजतक पर रजिस्‍टर करना होगा और रिजल्‍ट मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा.

-रिजल्ट आने के बाद छात्र जारी मार्कशीट पर अपना नाम, पिता का नाम और बाकी जानकारी जरूर चेक कर लें. छात्र ऑनलाइन रिजल्‍ट की एक कॉपी अपने पास जरूर सेव कर लें. इस मार्कशीट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. छात्रों को उनकी ओरिजिनल मार्कशीट जल्‍द ही उनके स्‍कूल से प्राप्‍त हो जाएगी.

- यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या फिर upresults.in पर रिजल्ट चेक किए जा सकेंगे.

-होमपेज पर आपको UP Board 10th 12th Result 2022 का लिंक नतीजे जारी होने के बाद दिखाई देगा. यहां क्लिक करना होगा.

-अब आपको अपना रोल नंबर और अन्य जानकारी को भरना होगा. इसके बाद नतीजा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

- आप चाहें तो भविष्य के लिए यूपी बोर्ड रिजल्ट का प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं.