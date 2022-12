SSC Phase 8 Additional Result 2022: घोषित हुआ एसएससी फेज-8 एडिशनल रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

SSC Phase 8 Additional Result 2022 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने साइंटिफिक असिस्टेंट (M&E) और साइंटिफिक असिस्टेंट व्हीकल पदों पर भर्ती के लिए एसएससी फेज-8 एडिशनल रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

जारी नोटिस के अनुसार, स्नातक और अपर लेवल के पदों के लिए एसएससी फेज VIII/2020 सेलेक्शन पोस्ट सीबीटी का रिजल्ट 12 अप्रैल 2021 को घोषित कर दिया गया था. अब एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया है. एसएससी रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC Phase 8 Additional Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर 'OTHERS' में देखें और 'Phase VIII/2020/Selection Posts Examination (Graduation & above level)- Declaration of Additional Result of Computer Based Examinations for the Posts of Scientific Assistant (M&E) {Metallurgy}, Post Code WR11920 and Scientific Assistant (Vehicle), Post Code WR12120 for next stage of scrutiny' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 4: इसे चेक करें, डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

अभी रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें-

बता दें कि जो उम्मीदवार अगले चरण में स्क्रूटनी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उन्हें शैक्षिक योग्यता (ईक्यू), अनुभव, श्रेणी, आयु, आयु-छूट के संबंध में सभी सहायक दस्तावेजों (स्वप्रमाणित) की एक प्रति हार्ड कॉपी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 1 जनवरी, 2023 तक भेजनी होगी. डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंटआउट कॉपी भी भेजनी होगी. डॉक्यूमेंट्स केवल स्पीड पोस्ट से भेजने होंगे.

SSC Phase 8 Additional Result 2022 Notice