SSC JE Final Result 2020 Out: एसएससी जूनियर इंजीनियर का फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

SSC JE Final Result 2020 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती का फाइनल रिजल्ट 2020 जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार एसएससी जेई भर्ती 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए में उपस्थित हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

आयोग (एसएससी) द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार, (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जूनियर इंजीनियर भर्ती (Junior Engineer Jobs) के लिए अंतिम रूप से कुल 800 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, नाम, कैटेगरी और रैंक की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई है.

How to Check SSC JE Final Result 2020: जानें कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां जेई टैब पर क्लिक करें, जहां 'Junior Engineer (Civil, Mechanical, Electrical and Quantity Surveying & Contracts) Examination, 2020 (Final Result): List...' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर जूनियर इंजीनियर पद पर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट खुल जाएगी.

स्टेप 5: इस लिस्ट में अपना नाम, रोल नंबर, कैटेगरी और रैंक चेक करें.

स्टेप 6: लिस्ट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 25 फरवरी, 2022 को आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स) परीक्षा, 2020 (पेपर- II) का परिणाम घोषित किया गया था. कट-ऑफ के आधार पर निर्धारित आयोग द्वारा पेपर- II में, 1294 उम्मीदवार सिविल इंजीनियरिंग और 571 उम्मीदवार इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग पद के लिए योग्य थे, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था.

बता दें कि इस भर्ती (SSC JE Recruitment 2020) अभियान के माध्यम से कुल 800 पद भरे जाने थे, इनमें ईडब्ल्यूएस के 78 पद, एससी के 123 पद, एसटी के 77 पद, ओबीसी के 173 पद और जनरल कैटेगरी के 349 पद शामिल थे. जारी रिजल्ट के अनुसार ओबीसी कैटेगरी में 2 अतिरिक्त उम्मीदवारों (कुल 175) को चुना गया है जबकि जनरल कैटेगरी में कुल 347 उम्मीदवारों को चुना गया है.

एसएससी जेई फाइनल रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक-

कट-ऑफ चेक करने के लिए यहां क्लिक करें-