RRB NTPC Skill Test Result 2022 Out: जारी हुआ रेलवे एनटीपीसी स्किल टेस्ट रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

RRB NTPC Skill Test Result 2022 Declared: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) भर्ती के लिए स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी स्किल टेस्ट में उपस्थित हुए थे, वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in/ पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. रिजल्ट चेक करने का डायेरक्ट लिंक नीचे देख सकते हैं.

आरआरबी एनटीपीसी स्किल टेस्ट 27 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया था. आरआरबी ने एनटीपीसी की नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया था.

RRB NTPC Skill Test Result 2022: ऐसे चेक करें स्किल टेस्ट का रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर फ्लैश हो रहे 'Click here to view the RESULT for Computer Based Typing Skill Test' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 4: आरआरबी एनटीपीसी स्किल टेस्ट रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि आरआरबी गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 35,208 पदों को भरा जाएगा. इनमें क्लर्क, टाइम कीपर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, टाइपिस्ट, कमर्शियल अपरेंटिस और स्टेशन मास्टर जैसे पद शामिल हैं. वहीं लेवल 5 जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर के पदों के लिए है जबकि लेवल 2 अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर के पद शामिल हैं.

RRB NTPC Skill Test Result 2022 Direct Link