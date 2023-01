NVS Result 2022: नवोदय विद्यालय टीजीटी का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें अपना रोल नंबर

NVS Result, NVS TGT Result 2022: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने टीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 29 नवंबर 2022 को आयोजित हुई नवोदय विद्यालय ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (NVS TGT) भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में है, उन्हें अब इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होना होगा. इन उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर साक्षात्कार में शामिल होना होगा. एनवीएस टीजीटी साक्षात्कार कॉल लेटर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार के रजिस्ट्रर्ड ई-मेल पर भेजे जाएंगे. साथ ही, इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए संबंधित लिंक समिति की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

अगर कोई उम्मीदवार जिसका नाम इस लिस्ट में है, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कॉल लेटर नहीं मिलता, तो वह हेल्पलाइन 0120-2405969-73 एक्सटेंशन 2040 पर या ई-मेल: nvshqel@gmail.com पर संपर्क कर सकता है. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

NVS TGT Result 2022: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'List of candidates shortlisted for interview for the post of TGTs (English, Hindi, Maths, Science, Social Studies) alongwith schedule of interviews under Direct Recruitment Drive 2022-23' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर नवोदय विद्यालय टीजीटी रिजल्ट 2022 पीडीएफ खुल जाएगी.

स्टेप 4: इस लिस्ट में अपना रोल नंबर, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें.

स्टेप 5: आगे के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) और साक्षात्कार में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को क्रमश: 80% और 20% का वेटेज देकर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इस भर्ती अभियान (NVS Recruitment) के माध्यम से कुल 1616 रिक्तियों को भरा जाएगा. इनमें पीजीटी के कुल 397 पद और टीजीटी के 1026 कुल पद हैं. वहीं प्रिंसिपल के 12 पद और शिक्षकों की विविध श्रेणी के 181 पद शामिल हैं.

जानिए कितना मिलेगा वेतन (Pay Scale)