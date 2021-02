NTA JEE Main 2021 Result: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main 2021) का पहला फेज़ शुक्रवार 26 फरवरी को खत्‍म हो गया है. परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को अब अपने रिजल्‍ट का इंतजार है. बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 07 मार्च तक JEE Main 2021 का रिजल्‍ट जारी करेगी. इस संबंध में NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर जानकारी मौजूद है. उम्‍मीदवार वेबसाइट पर जाकर रिजल्‍ट की संभावित डेट चेक कर सकते हैं.

इस फेज़ में तीन घंटे की ऑनलाइन परीक्षा 331 शहरों में आयोजित की गई थी. NTA ने 828 केंद्रों पर JEE Main 2021 बीटेक परीक्षा और 437 केन्‍द्रों पर B.Arch, B.Planning का आयोजन किया है. NTA के आंकड़ों के अनुसार, कुल 6,61,776 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया था, जिसमें से 95 प्रतिशत उम्मीदवार पेपर 1 (B.E/ B.Tech) के लिए उपस्थित हुए थे और 81.2 प्रतिशत उम्मीदवार पेपर 2 (B.Arch/ B.Planning) के लिए उपस्थित हुए थे.

Happy to note that the attendance in JEE first phase exam was 95%. I hope NTA will conduct the exam successfully in future also. @DG_NTA pic.twitter.com/EKD3VqMg9R