NEET PG Result 2022: नीट पीजी रिजल्ट घोषित, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी, ऐसे करें चेक

NEET PG Result 2022: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने बुधवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पीजी (NEET PG) के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर चेक कर सकेंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नीट पीजी के नतीजे जारी होने की जानकारी दी.

इस साल नीट पीजी के नतीजे महज दस दिनों में घोषित किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ट्वीट करके क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने लिखा, ''नीट पीजी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं, जिन्होंने नीट-पीजी क्वालिफाई कर लिया है. रिकॉर्ड दस दिनों में रिजल्ट्स घोषित करने के लिए मैं @NBEMS_INDIA की सराहना करता हूं. रिजल्ट चेक करने के लिए natboard.edu.in पर जाएं.''

NEET-PG result is out!



I congratulate all the students who have qualified for NEET-PG with flying colours.



I appreciate @NBEMS_INDIA for their commendable job of declaring the results in record 10 days, much ahead of the schedule.



Check your result at https://t.co/Fbmm0s9vCP