#JEEMainsThirdAttemptForAll: जेईई मेन सेशन 1 और सेशन 2 परीक्षा के रिजल्‍ट जारी कर दिए गए हैं. उम्‍मीदवारों की दोनों परीक्षाओं में से जिसका रिजल्‍ट बेहतर आया है, उसे फाइनल माना गया है. उम्‍मीदवारों के फाइनल रिजल्‍ट के आधार पर ही उनके पर्सेंटाइल तय किए गए हैं. हालांकि, कैंडिडेट्स अपने रिजल्‍ट से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं. बड़ी संख्‍या में स्‍टूडेंट्स अभी भी परीक्षा का तीसरा अटेम्‍प्‍ट देने की मांग उठा रहे हैं.

कैंडिडेट्स ट्विटर पर #JEEMainsThirdAttemptForAll और #JEEMains2022ExtraAttemptforall हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं और एक और सेशन की परीक्षा आयोजित करने की मांग उठा रहे हैं. कैंडिडेट्स शिक्षामंत्री समेत बोर्ड के अधिकारियों को टैग कर ट्वीट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जेईई मेन परीक्षा के लिए एक और अटेम्‍प्‍ट मिलना चाहिए.

Just got this result from TG! From 0.8%ile to 98.47%ile! How's this even possible? @DG_NTA we want #JEEMainsThirdAttemptForAll

If this is scam then bc of this ppl,we the hardworking students lag behind this fake ppl! @DG_NTA we want 1 fair chance! @narendramodi sir @PMOIndia pic.twitter.com/9ECbucWA0t स्‍टूडेंट्स की मांग है कि पहले 2 सेशन की परीक्षाओं में हुई विसंगतियों को ध्‍यान में रखते हुए बोर्ड को एग्‍जाम का एक और सेशन आयोजित करना चाहिए जो पूरी तरह फेयर हो. पिछले वर्ष भी परीक्षा 4 सेशन में आयोजित की गई थी जिसे इस वर्ष 2 सेशन में आयोजित किया गया है. दोनो सेशन के रिजल्‍ट जारी होने के बाद अब JEE Advanced के रजिस्‍ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं. August 9, 2022

Technical Glitches in a Live Changing Exam!

An appeal to PM @narendramodi @PMOIndia that Justice be served to the 17000+ aspirants of JEE 2022.

#JEEMainsThirdAttemptForAll

Inaction in Justice is causing mental harassment to all affected students, parents & Team UDAAN! #NTAScam — Namo Kaul (@namokaul) August 8, 2022

बता दें कि सेशन 1 और 2 परीक्षा के बाद से ही कैंडिडेट्स परीक्षा में हुई गड़बड़‍ियों की शिकायत कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि कई एग्‍जाम सेंटर्स पर सर्वर ठीक से अपलोड नहीं हुए थे और स्‍क्रीन पर सवाल भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे. कई इलाकों में अग्निपथ स्‍कीम के विरोध प्रदर्शनों के चलते परीक्षा के लिए आना-जाना भी मुश्किल था. इसके अलावा छात्रों का यह भी कहना है कि उनकी रिस्‍पांस शीट में गलत उत्‍तर मार्क दिखाई दे रहे थे जिसके चलते उनका पर्सेंटाइल कम दिख रहा है.