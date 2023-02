IBPS Mains Result Declared: इस लिंक से चेक करें आईबीपीएस एसओ मेन्स का रिजल्ट, देखें तरीका

IBPS SO Mains Result 2023 Declared: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने CRP SPL XII के तहत आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर (IBPS SO) भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम (IBPS SO Mains Result) जारी किया है, जो 17 फरवरी 2023 तक उपलब्ध रहेगा. उम्मीदवार जो IBPS SO मेन्स परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स एग्जाम 29 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके अपना मेन्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने मेन्स एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाईंग मार्क्स हासिल किए हैं, उन्हें अब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू राउंड की तारीखों को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

IBPS SO Mains Result 2023: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ibps.in/ पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to View Your Result Status of Online Main Examination for CRP SPL-XII' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: आईबीपीएस एसओ रिजल्ट पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: आपका आईबीपीएस एसओ मेन्स रिजल्ट खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 6: आगे के लिए रिजल्ट पेज डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि आईबीपीएस एसओ भर्ती 2022 देश भर में भाग लेने वाले बैंकों के तहत लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, एचआर / कार्मिक अधिकारियों और मार्केटिंग ऑफिसर की कुल 710 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है.

IBPS SO Mains Result 2023 Direct Link