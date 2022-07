Optical Illusion Quiz: इस तस्वीर में छिपा है एक कुत्ता, क्या आपको दिखा? सही जवाब देने में कई लोग हुए फेल

Quiz in Hindi, Can You Find A Dog: सोशल मीडिया पर आपने अक्सर लोगों को ऑप्टिकल इल्यूजन वाले क्विज गेम खेलते देखा होगा. इस तरह के गेम में लोगों को किसी भी ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में छिपे हुए चित्र ढूंढने होते हैं. इन तस्वीरों में चीजें इस तरह से छिपाई जाती हैं कि बड़ी कोशिश के बाद भी बड़े-बड़े लोग तस्वीर में छिपी चीजें ढूंढने में फेल हो जाते हैं.

अब हम आपके लिए ऐसी ही एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक छिपा हुआ कुत्ता ढूंढना है. इस तस्वीर में कुत्ता बिल्कुल ठीक आपकी आंखों के सामने छिपा हुआ है. लेकिन उसे इस तस्वीर में इतनी चालाकी से छिपाया गया है कि बड़े-बड़े लोग इस तस्वीर में कुत्ते को खोजने में फेल हो गए.

तस्वीर में क्या-क्या है?

इस तस्वीर को देखने पर आप कई सारी चीजें नोटिस करेंगे. इस तस्वीर में आपको एक बिजी रोड नजर आएगी, बड़ी-बड़ी इमारतें दिखाई देंगी. सड़क पर कई गाड़ियां नजर आएंगी, सड़क किनारे कई पेड़ नजर आएंगे. इसी तस्वीर में ठीक आपकी आंखों के सामने कुत्ता भी छिपा है. क्या आप उस कुत्ते को ढूंढने में कामयाब हुए?

Optical Illusion (Pic Credit: Mind Oddities Youtube)

यहां छिपा है कुत्ता

इस तस्वीर में आंखों पर बहुत जोर देने के बाद भी लोग इस तस्वीर में कुत्ता ढूंढने में फेल हो गए. कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर में कोई कुत्ता नहीं छिपा है. लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कहां छिपा है कुत्ता. तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी नजर को दाएं तरफ लगे पेड़ की तरफ ले जाइए. पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे की पेड़ के ऊपर की कुछ टहनियों की बीच एक कुत्ता छिपा है. अब आपको मिल गया होगा तस्वीर में छिपा हुआ कुत्ता.