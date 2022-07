Optical Illusion Quiz: 10 सेकंड में ढूंढें इस तस्वीर में छिपा पक्षी, बड़े-बड़े लोग हुए फेल

Quiz in Hindi, Can You Spot A Parrot: सोशल मीडिया पर अक्सर हम ऐसे क्विज और पजल देखते हैं, जहां हमें तस्वीर में छिपी हुई चीजें ढूंढनी होती हैं. ये तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो आंखों को आसानी से धोखा दे जाती हैं. कोई भी चीज आपके सामने छिपी होती है लेकिन फिर भी बड़े-बड़े लोग छिपी चीजों को ढूंढने में फेल हो जाते हैं. हम भी आपके सामने एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक पक्षी को ढूंढना है.

क्या है तस्वीर?

इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको एक जंगल नजर आएगा. पूरे जंगल में आपको बस हरेभरे पेड़ नजर आ रहे होंगे. लेकिन आपको बता दें, इन पेड़-पौधों के बीच एक तोता छिपा है. आपको उस छिपे हुए तोते को ढूंढना है. इस तस्वीर में तोता ढूंढने के लिए आपके पास 10 सेकंड हैं. तो चलिए दौड़ाइए अपनी नजरें और तस्वीर में छिपे तोते को ढूंढइए.

क्या आपको दिखाइए दिया जंगल में छिपा तोता. अगर हां, तो आप अपने आप को जिनियस की कैटगरी में रख सकते हैं. अगर आपको नहीं मिला वो तोता तो हम आपको बताएंगे कि कहां छिपा है तोता. तोता ठीक आपकी नजरों के सामने बैठा है लेकिन उसे इतनी चालाकी से छिपाया गया है कि बड़े-बड़े लोग उसे ढूंढने में फेल हो गए.

Optical Illusion (Pic Credit: Mind Oddities Youtube)

तोता तस्वीर के दाएं ओर पत्तियों के बीच छिपा बैठा है. अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि तस्वीर के दाएं तरफ जो पेड़ है उसके ठीक कोने में पत्तियों के बीच तोते को छिपाया गया है. बताइए आप कितनी देर में ढूंढ पाए ये तोता.