Personality Test: हल्के-हल्के खाते हैं खाना या तेज, Eating Habits बताएंगी आपकी पर्सनेलिटी

How do you eat your food: खाने की आदतों में आमतौर पर लोगों के खाने की पसंद को शामिल किया जाता है लेकिन एक्सर्ट्स का कहना है कि इसमें आपके खाने का तरीका भी शामिल है, यानि आप खाना कैसे खाते हैं. इसके साथ ही ये आदतें आपकी पर्सनेलिटी के बारे में भी बताती हैं. अमेरिका की मैग्जीन Reader's Digest में छपी खबर के मुताबिक, खाने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ कहता है. आइये विस्तार से जानते हैं.

हल्के-हल्के खाने वाले लोग (Slow Eaters): कई लोग ऐसे होते हैं, जो खाने में बहुत वक्त लेते हैं. हल्के-हल्के खाने को खाते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये लोग कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं और जानते हैं कि जिंदगी की कैसे सराहना की जा सकती है.

तेज खाना खाने वाले लोग (Fast Eaters): आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं. ये बहुत कम समय में खाना खा लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कम खाते हैं, बल्कि इनकी खाने की रफ्तार तेज होती है. ऐसे लोग बेहद महत्वकांशी होते हैं और इनके स्वाभाव में उतावलापन भी होता है.

खाने में खतरा उठाने वाले (Adventurous Eater): ये लोग वो होते हैं जो नए-नए खाने ट्राई करना पसंद करते हैं और खाने के साथ अलग-अलग प्रयोग करना पसंद करते हैं. आपने कई बार खाने के अजीब-ओ-गरीब कॉम्बिनेशन देखे होंगे, ये ऐसे ही लोग होते हैं. हालांकि ये प्रयोग अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं. ऐसे लोग रोमांचकारी और जोखिम लेने वाला होता है, जबकि अचार खाने वालों में चिंता और विक्षिप्तता का प्रदर्शन होने की संभावना होती है.

कुछ खास खानों तक सीमित रहना (Picky Eater): कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो किसी भी तरह का प्रयोग करना पसंद नहीं करते. ये उन्हीं चीजों तक सीमित रहते हैं, जो इन्हें एकबार पसंद आ जाती है. ये केवल वही खाना खाते हैं, जो इनकी पसंद होती है. ऐसे लोगों में नकारात्मकता का भाव ज्यादा देखने को मिलता है और इनका स्वभाव चिंता करने वाला होता है.