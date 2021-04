School Closed: मध्य प्रदेश में कक्षा एक से 8वीं तक के स्कूल 13 जून तक बंद, गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान

MP Govt Announced Summer Vacations for Students of Class 1 to 8: मध्य प्रदेश में कक्षा एक से 8 तक के स्कूल अब 13 जून तक बंद रहेंगे. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है.

राज्य शिक्षा विभाग ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर कक्षा पहली से 8वीं तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में 15 अप्रैल 2021 से 13 जून 2021 तक ग्रीष्म अवकाश का आदेश जारी किया है.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन छुट्टियों का लाभ मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सभी प्रकार के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों को मिलेगा.

जबकि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में पहली से 8वीं तक की कक्षाओं को 30 अप्रैल 2021 तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी.

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है. कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है.