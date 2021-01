शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने JEE Main एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज (मंगलवार) को ट्वीट करके जानकारी दी कि JEE एग्जाम वर्ष 2021-2022 के लिए 12वीं कक्षा में 75 फीसदी अंकों की पात्रता को खत्म करने का फैसला लिया गया है. बता दें कि JEE Main एग्जाम के तहत ही NIT, IIT, SPA और अन्य CFTI संस्थानों में एडमिशन मिलता है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के लिए कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% कुल अंक लाने जरूरी नहीं हैं. शिक्षा मंत्री निशंक ने पिछले महीने ही घोषणा कर थी कि JEE (MAIN) एग्जाम चार बार आयोजित किए जाएंगे. इसका पहला चरण 23 से 26 फरवरी, 2021 तक आयोजित किया जाएगा. इसके बाद मार्च, अप्रैल और मई 2021 में अगले तीन सत्र होंगे.

Considering the decision taken for IIT JEE(Advanced) and in line with the decision taken for the last academic year, it has been decided to waive off the 75% marks (in class 12 exam) eligibility criteria under Joint Entrance Examination (Main) for the next academic year 2021-2022